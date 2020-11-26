Bergama Ticaret Odasından RURITAGE projesine destek

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, RURITAGE Kültürel Miras Esaslı Sistematik Stratejiler Yoluyla Kırsal Yenilenme Projesi'ne destek vereceklerini bildirdi.

Bergama Ticaret Odasında, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği HORIZON 2020 Programı kapsamında destek almaya hak kazandığı RURITAGE projesine ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bergama ilçesinde hizmete açılan RURITAGE İzmir Koordinasyon Merkezindeki çalışmalar ele alındı.

Bergama Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper, toplantının ardından AA muhabirine ilçeyi kalkındırmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ürper, RURITAGE projesinin Kuzey İzmir için büyük önem taşıdığını, bölgeyi kültür ve turizm açısından geliştireceğini ifade etti.