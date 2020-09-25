Bergama turizm tanıtımı için acenteleri ağırlıyor - Son Dakika

Bergama turizm tanıtımı için acenteleri ağırlıyor

Tarihi kent Bergama'da turizmi canlandırmak üzere düzenlenen organizasyonda kadim kent Bergama, turizm acente yöneticilerini ağırlıyor.

Bergama turizm tanıtımı için acenteleri ağırlıyor, System.String[]

Ticaret Odası Başkanı Fikret Ürper ve turizm acente yöneticileri ile bir araya gelen Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ilçenin tanıtımının yapılıp, turizmi canlandırmak üzere istişarelerde bulundu.

Bergama'nın en iyi şekilde tanıtılıp, turizmden kazanan bir kent olması için temellerin bir bir atılacağını Bergama Ticaret Odası organizasyonu ve Bergama Belediyesi işbirliği ile düzenlenen programda söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Turizme yönelik olarak düzenlediğimiz projelerimizi bir bir hayata geçirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Başta Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projemiz olmak üzere, tarihi mahallelerimizde yapacağımız restorasyonlarla evimiz Bergama'yı turizme hazır hale getireceğiz. 25 yıllık bir hayal olan Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi'ni yaparak, ilçemize gelen turistin ilgiyle gezeceği, dinleneceği bir destinasyon oluşturacağız. Bu projemizi kendilerine anlattığımızda destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Genel Başkan Yardımcımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Hamza Dağ ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu projemiz Türkiye'de antik bir derede yapılan restorasyonlarla ilk olma özelliği taşıyor.Selinos Projesi önümüzdeki yıllarda adından tüm dünyada sıkça söz ettirecek bir çalışma olarak akıllarda yer edecek" dedi.

Hakan Koştu, Bergama, Ticaret, Turizm, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:15 - Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bergama turizm tanıtımı için acenteleri ağırlıyor - Son Dakika


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