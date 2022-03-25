Bergama ve Kınık'ta 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika
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Bergama ve Kınık'ta 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

25.03.2022 16:46
Bergama ve Kınık'ta 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu

Bergama ve Kınık'ta Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bergama ve Kınık'ta Ormancılık Haftası etkinlikleri kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Bergama Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Orman Haftası nedeniyle düzenlenen ağaç dikme törenleri Bergama Kaşıkçı mevkii ve Kınık Mert Öztüre Okulunda yapıldı.

Etkinliklere Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, Bergama İlçe Emniyet Müdürü Bayram Öğüt, Bergama İlçe Müftüsü Mehmet Cesur, Bergama ve Kınık Protokol üyeleri Bergama Alirıza Eroğlu ve Kınık Mert Öztüre İlköğretim Okulu öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Katılımcılar, 2 bin 500 fıstık çamı, selvi, meşe ve lavanta fidanını toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında ayrıca orman şehitleri için Kurşunlu Camiinde mevlit okundu, lokma hayrı yapıldı.

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Orman İşletme Müdürlüğü, orman haftası, Bergama, Kınık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bergama ve Kınık'ta 2 bin 500 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika


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