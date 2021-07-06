Üye Girişi
Bergama'ya yeni stat müjdesi - Son Dakika

Bergama'ya yeni stat müjdesi

06.07.2021 12:44
Bergama'ya yeni stat müjdesi, System.String[]

İZMİR'in Bergama ilçesinde yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Belediyesi arasında protokol imzalandı.

İZMİR'in Bergama ilçesinde yeni stat için Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Bergama Belediyesi arasında protokol imzalandı. Bergama Yeni Stadyumu için protokol imzalandığını müjdeleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, yeni stadyumun Fevzipaşa ve Atatürk Mahalleleri ortasında, Futbol Akademi Tesisi yanına inşa edileceğini söyledi. Şehir içerisinde kalan 14 Eylül Stadı'nın yerine yapılacak olan Millet Bahçesi ardından Yeni Bergama Stadı için de yapılan protokolle büyük bir mutluluk yaşadıklarını açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Yeni stadyumumuz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devir ettiğimiz arsalardan birisi olan, şu anki akademi tesislerinin yanındaki arsaya yapılacak. Eski stadyum yeri için bakanlığa arsa devrinde bizi eleştirenler bir taşla iki kuş vurduğumuzu görsünler. O arsalar ve akademi tesislerini bakanlığa devrettik diye hiçbir yere gitmiyor. Şehrimize Millet Bahçesi kazandıracağımız gibi, yeni yatırımların da zeminini hazırlamış olduk. Biz işimize bakıyor, aşkla çalışıyoruz" dedi.

25 MİLYON TL SPOR YATIRIMI İÇİN PROTOKOL

Yeni Bergama Stadyumu'nun çim sahası, seyirci tribünleri, soyunma odaları ve çim sahası ile uluslararası standartlara uygun bir şekilde inşa edileceğini belirten Başkan Koştu, "Stadyumun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkan Yardımcımız Hamza Dağ, Ak Parti İzmir İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık, il müdürlüğü bürokratları ve emeği geçen ilgililere teşekkür ederim" dedi.Yeni Bergama Stadyumu ile birlikte Gençlik Merkezi için de protokol imzalandığını ifade eden Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Gençlerimiz her türlü sportif, sanatsal, kültürel çalışmalarını gönüllerinde yapabileceği bir gençlik merkezini de ilçemize kazandıracağız" diye konuştu.AKADEMİ TESİSLERİ SENTETİK ÇİM YÜZEYİ YENİLENECEK

Fevzipaşa ve Atatürk Mahallesi ortasında bulunan Akademi Tesisleri'nin de yine 25 Milyon TL yatırım kapsamında sentetik çim yüzeyinin yenileneceğini açıklayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Akademi Tesisleri'nde ayrıca ıslak zeminler, soyunma odaları bakım ve tadilatları da yapılacak. Yeni Bergama Stadyumu, Gençlik Merkezi ve Akademi Tesisleri bakım ve onarımları ile birlikte Bergama'mıza yaklaşık 25 milyon TL yatırım daha almış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.


Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi
Bergama'ya yeni stat müjdesi

Bergama Belediyesi, Hakan Koştu, Bergama, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Bergama'ya yeni stat müjdesi - Son Dakika Spor


Son Dakika

İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı 18:17 İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL 18:10 Deniz Türüç'ten Fenerbahçe'ye 41 milyon TL Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük 17:42 Üniversitenin 3 yıllık fizik bölümünü bir yılda bitiren 11 yaşındaki çocuğun hedefi ölümsüzlük
2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi 17:25 2 çocuğunun annesini sokak ortasında vuran sanığa 10 yıl hapis! 'Şeytana uydum' diyerek tahliyesini istedi Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır 17:13 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti 17:11 Yeni evlendiği kocasının saldırısına uğradı! Genç kadın, korku dolu anları anlattı: Yatak odasına götürüp tecavüz etti
Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi 16:38 Herkesin gözü önünde elindeki bıçağı boynuna ve karnına sapladı! Hemşire, yürekleri ağza getirdi Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı 15:59 Bikinili pozunu yayınlayan Duygu Özaslan'ın ayakkabılarına yorum yağdı

Son Dakika Haberleri
17:48 Dünyayı bekleyen büyük tehlike! Fakir ülkeler zor günler geçirecek
17:38 Tarihi Olimpiyat meşalesini, oyuncak su tabancasıyla söndürdüler! Görülmemiş protesto
17:24 Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak
17:13 Araya başbakan girdi! Yetkililer tarafından el konulan aslan, tek şartla sahibine verildi
17:12 Sistemi çöken Akbank yeni açıklama yaptı: Siber saldırı iddiaları gerçek dışıdır
17:11 Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi
16:46 Son Dakika: AYM'nin "hak ihlali" kararı sonrası, HDP'li Gergerlioğlu'nun doyası yerel mahkemeye gönderildi
16:44 İlk kez objektiflerin karşısına geçen Serdar Dursun, kendini övdü
16:33 Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok
16:25 Dünya yıldızı Mario Balotelli, Adana Demirspor ile görüşmek için yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı         
18:34
Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır Tosuncuk'un köylüleri ilk kez konuştu: Bu işi yapabilecek zekaya sahip değil, mutlaka arkasında birileri vardır         
18:16
Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili Öğrencisine istismardan yargılanan imam, küçük kızı suçladı: İfadeler çelişkili         
17:49
Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak Galatasaray, Arda Turan'ın maaşına yüzde 100 zam yapacak         
17:25
Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı Kahreden haber! 23 yaşındaki genç esnaf dükkanda kendini astı         
17:19
Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi Macaristan Teknik Direktörü Rossi, Szalai'ye Fenerbahçe'den ayrılmasını önerdi         
17:12
45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor 45 yaşındaki sapığın taciz ettiği küçük kız travmayı atlatamıyor         
16:59
Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanı Koca, "Bayramda ek bir tedbir alınacak mı?" sorusunu yanıtladı: Şu an için öyle bir durum yok         
16:34
Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Yolda karşılaştığı akrabasını defalarca bıçaklayıp öldürdü! O anlar saniye saniye görüntülendi         
15:49
Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim Uzman Çavuş'un üstüne kurşun yağdıran nişanlısı cinayeti itiraf etti: Başkasıyla nişanlanacağını öğrendim         
15:39
İsmail Balaban annesinin İsmail Balaban annesinin "Yılan" dediği nişanlısı hakkında açıklama yaptı: Memlekete gidince görüşeceğim         
15:08
Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı Bulduğu yerde uyuyakalan gizemli kadın, yerinden edilince ortalığı karıştırdı         
15:03
Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık Kimlik kartıyla seyahat edilebilen ülkelere artık "fotoğrafsız" kimlikle gidilemeyecek         
15:02
Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay Köpeğe tecavüz ederken yakalandı! Aydın'da mide bulandıran olay         
14:22
Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor Akbank'ta sistem çöktü! Müşteriler kartla alışveriş yapamıyor ve para çekemiyor         
13:28
Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi Komşunun dikkati, yaşlı adamın vefatını ortaya çıkardı! Eve giren sineklerden şüphelendi         
13:11
Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi Meral Akşener Malatya'ya özel jetle gidince, akıllara geçmiş yıllarda yaptığı bir konuşma geldi         
11:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2021 19:06:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bergama'ya yeni stat müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement