Bergamalı arıcılara kovan desteği
1 saat önce
İzmir'in Bergama ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından 71 üreticiye 4 arılı, 2 arısız olmak üzere toplam 6'şar adet arı kovanı ve onlu arıcılık seti desteği verildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:47 Kaynak: İHA
'in Bergama
ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Müdürlüğü tarafından 71 üreticiye 4 arılı, 2 arısız olmak üzere toplam 6'şar adet arı kovanı ve onlu arıcılık seti desteği verildi.
Bergama Halk Eğitim Merkezi'nin Ilıca
Sosyal Tesisleri'nde arıcılık kursuna katılıp başarıyla tamamlayan 71 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi. Üreticiler sertifikalarını alarak kovan desteği almaya hak kazandı.
"Desteklerimiz sürecek"
Kursu tamamlayan üreticilere sertifikalarını veren Ahmet Tomar, "Kursa katılım sağlayan üreticilerimizi tebrik ediyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi
olarak çiftçimizin yanındayız ve desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Aysel Özkan
da Kırsal Kalkınma Müdürlüğünce çifftçilere yönelik tarımsal destek projelerinin sürdüğü ve yeni çalışmaların yapıldığı müjdesini verdi. - İZMİR
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