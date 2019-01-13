Bergamalı Kadınlar Çevre Dostu File Örüyor
1 saat önce
Bergama Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri iki yıldır temiz bir çevre için file örüyor.
Bergama
Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri iki yıldır temiz bir çevre için file örüyor.
Kooperatif başkanı Tevhide Kaya, yaptığı açıklamada, doğa dostu bir kooperatif olduklarını 30 kadın işçiyle file ördüklerini, gelen taleplerden memnun olduklarını söyledi.
Kaya, poşetlerin ücretli olmasından sonra siparişlerin arttığını belirterek, "Şu ana kadar 11 bin file ürettik. Fakat yasa çıktıktan sonra 5 bin file siparişi aldık. Pazarda, marketlerde, soysal medyada filelerimizi görenler kooperatifimize ulaşıp file siparişi vermeye devam ediyor. Bu ilgiden dolayı da çok memnunuz." dedi.
Kooperatifte çalışan 43 yaşındaki Fatma Şenay Kartal
da kooperatife gelmek için 60 kilometrelik bir yol kat ettiğini belirterek "Fileden kazandığım parayla ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Kızıma harçlık veriyorum. Ev ekonomisine küçük de olsa bir katkım oluyor." diye konuşu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 03:23 Kaynak: AA
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