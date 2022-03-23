Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor - Son Dakika
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Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor

23.03.2022 09:50
Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor

İzmir'in Bergama ilçesindeki Aşağıbey Ortaokulu öğrencileri, sebze ve meyve atıklarını, "Sıfır Atık" projesi kapsamında organik gübreye dönüştürüyor.

İzmir'in Bergama ilçesindeki Aşağıbey Ortaokulu öğrencileri, sebze ve meyve atıklarını, "Sıfır Atık" projesi kapsamında organik gübreye dönüştürüyor.

Öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla toplanan atıkları ayrıştırdıktan sonra organik gübre elde etmek için kullanılan kompost kutularına yerleştiriyor.

Kutularda yaklaşık bir ay bekletilen atıklardan sıvı ve katı şekilde gübre elde eden öğrenciler, bu gübreleri okul bahçesindeki zeytin ağaçlarında ve saksıdaki bitkilerde kullanıyor.

Okul Müdürü Murat Paçacıoğlu, AA muhabirine, organik gübre üretimiyle birlikte çocukların toprakla daha çok zaman geçirdiğini söyledi.

Okul olarak geri dönüşüm projelerine önem verdiklerini belirten Paçacıoğlu, şunları anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin başlattığı Sıfır Atık projesi kapsamında biz de organik gübre elde ediyoruz. Bu süreçten öğrencilerimiz çok memnunlar. Evde biriktirdikleri, daha önce çöp olarak gördükleri sebze ve meyve atıklarını okula getirerek bunların gübre olduğunu, okulda uygulama bahçemizde zeytin ağaçlarında kullanıldığını, bunlardan verim elde ettiklerini gördükçe hem çocuklarımız hem de bizler memnun oluyoruz."

Paçacıoğlu, öğrencilerle birlikte farklı projelere imza atmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öğrencilerden Sena Özkan ise etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Çöp sandığımız şeyleri değerlendirip bir de bundan mahsul almak gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor
Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor
Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor
Bergamalı öğrenciler, atık sebze ve meyvelerden organik gübre üretiyor

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Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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