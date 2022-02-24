Bergamalı öğrenciler Portekiz'de güneş enerjisi stajı yaptı - Son Dakika

Bergama Mesleki Eğitim Merkezi Elektrik Elektronik Bölümü çırak öğrencileri, KA102 Erasmus+ Projesi kapsamında Portekiz'in Braga kentinde solar enerji sistemleri konulu stajlarını tamamladı.

Güneş enerjisi paneli üretimi yapan fabrika ve iş yerlerinin montaj bölümünde eğitim gören 6 öğrenci, 21 günlük staj programının sonunda Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan Europass sertifikası ve başarı belgesi almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan okul müdürü Murat Yıldırım, mesleki eğitimin bu projelerle geliştirilerek öğrencilerin geleceklerine katkıda bulunacağını söyledi.

Yıldırım, 2022 yılı için yeni proje başvurularını yaptıklarını belirterek, "Yeni projelerimiz Ulusal Ajans'tan geçtiği takdirde yeni projelerle, yeni ülkelerde staj çalışmaları yapacağız. Çırak öğrencilerimizi Avrupa ülkelerindeki iş yerleri ve akranlarıyla buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeye katılan öğrencilerden Fikri Can Tüler de güzel bir deneyim yaşadıklarını belirterek, "Mesleki açıdan yeni bilgi ve deneyimler kazandık. Kültürel açıdan da Hırvatistan, Portekiz, Slovenya'dan gelen öğrencilerle birlikte panel kurup güzel dostluklar edindik. Projeyi hazırlayan öğretmenlerimize ve okul müdürümüze teşekkür ederiz." açıklamasında bulundu.