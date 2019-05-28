Berge: "Bayram alışverişimizi yerel esnafımızdan yapalım"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı pazarda bereketin arttığını belirterek, Van halkından bayram alışverişini yerel esnaflardan yapmasını istedi.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle çarşı pazarda bereketin arttığını belirterek, Van halkından bayram alışverişini yerel esnaflardan yapmasını istedi.



Açıklamalarda bulunan Başkan İsa Berge, Van ekonomisine önemli katkılar sunan yerel esnafa destek çıkılması gerektiğini belirterek, "Bizler toplumsal değerlere önem veren ve her daim Van halkımızın yanında olan esnaf ve sanatkarlarız. Bayram alışverişimizi taziyemizde ve düğünümüzde yanımızda olan, zor günlerin dostu esnafımızdan yapılması çağrısında bulunuyorum. Bereketiyle gelen Ramazan ayında olduğu gibi, milletimizin bayram alışverişinde de yerel esnafımızı tercih etmelerini istiyoruz" dedi.



Berge, Ramazan Bayramı'nın ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini diledi. - VAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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