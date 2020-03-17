Berge: "Milletimizi diri tutan Çanakkale ruhudur" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berge: 'Milletimizi diri tutan Çanakkale ruhudur' - Son Dakika

Berge: "Milletimizi diri tutan Çanakkale ruhudur"

6 saat önce

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Berge:

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Mesajına 'Çanakkale Geçilmez' sözüyle başlayan Berge, bu toprakların yüz binlerce şehit verilerek kurtarıldığını söyledi. Berge, "Gelibolu yarımadasında dünyaya destan yazan atalarımızın evlatları olarak, vatanımıza sahip çıkacağız. Canını hiçe sayarak şehit olan ve Anadolu topraklarını bizlere emanet eden şehitlerimize minnettarız. Gönlünde ezan, vatan ve millet aşkı bulunan bir millet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Milletimizi diri tutan Çanakkale ruhudur. Tarihimizin şanlı ve unutulmaz zaferlerinden biri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde şehitlerimizin ruhu şad olsun. Göğsünü adeta dünyaya siper ederek şehit olan askerlerimizin mekanı cennet olsun. Çanakkale içinde vurulan, ölmeden mezara konulan, gençliğim eyvah diyen vatan evlatları sayesinde bugün Türkiye'yiz. Adeta varoluş destanımız olan Çanakkale Zaferi'nin bilinciyle birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Geçmişte birlik ve beraberliğimiz için büyük fedakarlıklar gösteren atalarımızın anısına bizler de geleceğimiz için fedakarlık göstereceğiz. Bu toprağın mayasında olan kardeşliğimizi barış ve huzur içerisinde pekiştireceğimize inanıyoruz. Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz" dedi. - VAN

Çanakkale, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:39 Kaynak: İHA
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