Berge: "Okul gıdası logosu uygulaması bir yıl ertelendi"

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de değişikliğe gidildiğini söyleyerek, 15 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile okul kantinlerinde okul gıdası logolu ürün uygulaması ile ilgili şartlar için sürenin 7 Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldığını belirtti.



'Okul Gıdası' logosu uygulamasının Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortaklığıyla yürüttüğünü anımsatan İsa Berge, "İlgili firmalar okul gıdası logolu ürünleri üretmedi, dolayısıyla kantinlerimizde okul gıdası logolu ürünler bulundurulamadı. Türkiye genelindeki Bakkallar Manavlar ve Kantin İşletmecileri Odaları olarak sorunu çözmek için Ankara'ya gittik. Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarının ilgili yetkililerine sorunumuzu ilettik. Sonrasında böyle bir erteleme kararı geldi. İlgililer soruna duyarlılık gösterdi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'e, Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'a, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan'a ve Türkiye Kantinciler Platformu Genel Başkanı Bayram Şahin'e teşekkür ediyorum" dedi. - VAN