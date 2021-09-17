Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; 'Acıların Kadını' olarak bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve video'ları izleyerek, rolüne çalışıyor. Farah Zeynep Abdullah, projede Bergen'i oynayacak.