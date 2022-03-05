BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK - Son Dakika
Üye Girişi

BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK

05.03.2022 14:32

TÜRK sinemasında uzun süredir merakla beklenen ve çekimlerinin tamamlanmasının ardından vizyona giren Bergen filmi, sanatçıyı öldüren kocası Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek.

TÜRK sinemasında uzun süredir merakla beklenen ve çekimlerinin tamamlanmasının ardından vizyona giren Bergen filmi, sanatçıyı öldüren kocası Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. İlçede filmin vizyona girdiği ancak kaldırıldığı iddiasıyla ilgili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak dedi.

Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, izleyiciyle buluştu. Kozan ilçesinde de vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları ise Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti. İddialara cevap veren Özgan, Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir Uçağın fabrikasını, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir Doğu Roma'nın en önemli yıkımının altında Anadolu'ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak diye konuştu.

'ÇEVİK KUVVET İDDİALARI YALAN'

Filmin Kozan ilçesinde vizyona girmediğini hatırlatan Özgan, sözlerine şöyle devam etti

Çevik kuvvet gelip sinemayı kapattığı yönde iddialar ortaya atıldı. Tamamen asparagas. Film vizyona girmedi ki, çevik kuvvet gelsin. Beni arayanlara 'öyle uygun görülmüş' dedim. Bunun altına ne aranıyor bilmiyorum. Yıllar önce yaşanmış bir hikaye, herhalde hukuk gerekeni yapmış. Bunun reklamını mı yapıyorlar acaba, daha çok izlensin diye. Benim kimseden çekinecek halim yok. Allah'tan başka kimseden çekinmem, korkmam. Sadece neden budur. Burada gala da olmayacaktı. Rezerve edilmiş olabilir benim haberim yokken. Bana gelip söylediler, edebilirler vazgeçeriz. Bu normal ticaretin getirdiği bir şey.

BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK
BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK
BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK

YORUMLAR
500
Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı! Belediye engelledi ididası: Bergen'in öldürüldüğü yerde filmi yayınlanmadı! Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı Bergen Filmine Engel! Bergen Kimdir, Neden Öldü? İşte Yanıtı

Bergen, Adana, Kozan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK - Son Dakika


Son Dakika
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardıman bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
13:19 Türkiye'den ateşkes diplomasisi! Dün Zelenski ile görüşmüştü, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın da Putin ile görüşecek
13:12 Akaryakıt zammı böyle engellenmek isteniyor: EPDK yeni düzenlemeyi duyurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 14:51:04. #1.12#
SON DAKİKA: BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement