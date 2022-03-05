BERGEN FİLMİ, SANATÇIYI ÖLDÜREN KOCASININ YAŞADIĞI KOZAN'DA GÖSTERİME GİRMEYECEK - Son Dakika

TÜRK sinemasında uzun süredir merakla beklenen ve çekimlerinin tamamlanmasının ardından vizyona giren Bergen filmi, sanatçıyı öldüren kocası Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde gösterime girmeyecek. İlçede filmin vizyona girdiği ancak kaldırıldığı iddiasıyla ilgili Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Vizyona hiç girmeyen film nasıl yayından kaldırılır Araştırdım film şiddet içeriyor, bu nedenle ilçede hiç yayınlanmayacak dedi.

Kozan'da yaşayan Halis Serbest tarafından öldürülen sanatçı Bergen'in hayatını anlatan ve uzun süredir merakla beklenen 'Bergen' filmi, izleyiciyle buluştu. Kozan ilçesinde de vizyona girdiği ancak sonradan kaldırıldığı iddiaları ise Belediye Başkanı Kazım Özgan tarafından yalanlandı. Filmin ilçede henüz vizyona girmediğini ancak sinema yöneticilerinin yayınlanması için rezervasyon yaptırmış olabileceğini söyleyen Kazım Özgan, Bergen filminin şiddet içerdiğini bu nedenle yayınlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti. İddialara cevap veren Özgan, Sinemada bizim bir stratejimiz var. Mesela kırsal bölgelerimizde 180 çocuğumuzu aldık, Eren Bülbül'ün hayatını konu alan filmi izlettik. Gençlerimize yönelik sosyal Hürkuş gibi filmler getiriyoruz. Birinci amacımız ticaret değil. Birinci amacımız gençlerimize vizyon vermek. Hürkuş nedir Uçağın fabrikasını, geçmişte yapılmasının projesidir. Malazgirt nedir Doğu Roma'nın en önemli yıkımının altında Anadolu'ya Türklerin gelişini ifade eden bir savaştır. Biz köy okullarımızdan ücret almıyoruz. Ben Bergen'i yeni öğrendim. Bir gün önce konu ne dedim, sinemayla ilgilenenler hikayesini anlattılar. Burada bir şiddet var. Ben bu şiddeti niye çocuklarıma anlattırayım. Niye onlar bunu dikkate alsınlar. İsterse oradan milyonlar kazanayım ben istemem. Öğrenmelerini doğru bulmam. İlçede böyle bir film yayınlanmayacak diye konuştu.

'ÇEVİK KUVVET İDDİALARI YALAN'

Filmin Kozan ilçesinde vizyona girmediğini hatırlatan Özgan, sözlerine şöyle devam etti

Çevik kuvvet gelip sinemayı kapattığı yönde iddialar ortaya atıldı. Tamamen asparagas. Film vizyona girmedi ki, çevik kuvvet gelsin. Beni arayanlara 'öyle uygun görülmüş' dedim. Bunun altına ne aranıyor bilmiyorum. Yıllar önce yaşanmış bir hikaye, herhalde hukuk gerekeni yapmış. Bunun reklamını mı yapıyorlar acaba, daha çok izlensin diye. Benim kimseden çekinecek halim yok. Allah'tan başka kimseden çekinmem, korkmam. Sadece neden budur. Burada gala da olmayacaktı. Rezerve edilmiş olabilir benim haberim yokken. Bana gelip söylediler, edebilirler vazgeçeriz. Bu normal ticaretin getirdiği bir şey.