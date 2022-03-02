'Bergen' filminin galası yapıldı - Son Dakika
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'Bergen' filminin galası yapıldı

02.03.2022 23:35
'Bergen' filminin galası yapıldı

FARAH Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası bu akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

FARAH Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran'ın başrollerini paylaştığı "Bergen" filminin galası bu akşam Sarıyer'deki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

'BU FİLİMDE ADAMIN ADI YOK'

Sanat, spor ve iş dünyasından birçok ismin konuk olduğu galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah, "Ben çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum. Bizler bu filimi canla başla yaptık. Filimi izleyenlerin neler düşüneceğini çok merak ediyorum. İlk başta duyunca Bergen'in hayatı, bizim tanıdığımız acıların kadını, arabeskin kraliçesi sadece o kalıpların olmadığını göstermek istedik. Bu filim farklı şekilde çekilebilirdi. Biz genç bir kadının hayat yolculuğunu anlatmak istedik. Bir kadının var oluşunu anlatıyoruz. Bergen kısacık hayatına çok şey sığdırmış. Filimin en sevdiğim yönü adamın adı yok. O adam aramızda. O bir canavar. Tatlı bir şekilde Bergen'in hayatına girip, tatlı davranarak, herkesi kandırabilecek, hepimizin tanıdığı adamlardan biri" dedi.

'BİR KADININ VAR OLUŞ HİKEYESİNİ GÖRECEĞİZ' Erdal Beşikcioğlu da, "Kadının var oluş hikayesini göreceğiz biz bu filimde. Benim için değerliydi. Ferah'la beraber Bergen gibi bir karakterin hayata dönmesi, tekrar onu anlamak, yaptığı eserleri tekrar izleyici ve dinleyici ile buluşturmak çok önemliydi. Bergen kendi içinde bir akademisyen, arabeskle klasik müziği birbirine harmanlayan kişidir. Ferah filmde bunu çok güzel yansıttı. Geçmişte keyif alacağım işlerden biri oldu. Biz ne sevmesini ne de aşık olmasını adam gibi yapıyoruz. Aşık olmak eğitime tabi tutulması gerekiyor. Sevginin de bir eğitimi olması gerekiyor" diye konuştu.


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Tilbe Saran, Sarıyer, Bergen, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bergen' filminin galası yapıldı - Son Dakika


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