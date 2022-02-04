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"Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika

"Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı

04.02.2022 15:58

Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Bergen ismiyle tanınan sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını işleyen "Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı.

Filmde, yorumladığı şarkılar kadar, yaşam hikayesiyle de akıllarda yer edinen sanatçıyı, Farah Zeynep Abdullah canlandırdı. Yapımda ayrıca Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Ali Seçkiner Alıcı, Ahmet Kayakesen, Arif Pişkin, Şebnem Sönmez, Nurcan Eren ve Suzan Kardeş rol aldı.

Senaryosunu Yıldız Bayazıt ve Sema Kaygusuz'un kaleme aldığı filmin yönetmenliğini, Caner Alper ile Mehmet Binay üstlendi. Müziklerine ise Mazlum Çimen imza attı.

Filmin, 4 Mart'ta izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı
Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı
Bergen filminin ilk fragmanı yayınlandı

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Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Bergen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bergen' filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Bergen" filminin ilk fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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