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Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - Son Dakika

Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

17.09.2021 10:54

Yıllar önce saplantılı eski eşi tarafından öldürülen usta sanatçı Bergen'in hayatı film yapılıyor. Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah canlandırırken eski eş Halis Serbest'e de usta oyuncu Erdal Beşikçi can verecek.

'Acıların Kadını' olarak bilinen arabesk sanatçısı Bergen'in hayatının anlatılacağı 'Bergen' filminin erkek başrol oyuncusu belli oldu. Erdal Beşikçioğlu projede, Bergen'in uzun süre aşk yaşadığı, yüzüne kezzap atıp ardından da yaşamına son verdiği eşi Halis Serbest'e hayat verecek.

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Yakın zamanda Adana'da sete çıkacak yapım için gelen teklifi kabul eden sanatçı, çalışmalara hemen başladı. Oynadığı her projede adından söz ettiren Beşikçioğlu, Bergen hakkında yazılan kitabı, o dönem çıkan haberleri ve videoları izleyerek, rolüne çalışıyor. Farah Zeynep Abdullah, projede Bergen'i oynayacak.

Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu
Bergen'i öldüren eşi Halis Serbest'i canlandıracak oyuncu belli oldu
Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Bergen, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Bergen filminin oyuncu kadrosu netleşiyor! Eski eş Halis Serbest'e Erdal Beşikçioğlu hayat verecek - Son Dakika
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