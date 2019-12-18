Berger: (Suriye'deki durum) Siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berger: (Suriye'deki durum) Siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz' - Son Dakika

Berger: (Suriye'deki durum) Siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Suriye'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, " Suriye'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz. Ayrıca her Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye'nin birçok mülteciyi misafir etmesini büyük bir minnettarlıkla takdir ediyor." dedi.

Berger, AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde yaptırılan bir okulun açılış törenine katıldı.

Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Berger, şöyle konuştu:

"Konya'nın misafirperverliği ve kültürel zenginlikleri bizi çok etkiledi. İki yıl önce, Suriyelilerin yaşadığı Türkiye'nin diğer şehirlerini de ziyaret ettik. Avrupa Birliği'nden diğer meslektaşlarımızla şehrin yöneticilerine Avrupa Birliği'nden neler istediklerini ve nelere ihtiyaçlarının olduklarını sorduk. Yöneticiler ise üstüne basa basa okul dediler. Bizim yapmak istediğimiz şey de tam olarak budur. Canlarını kurtarmak için Suriye'den kaçarak buraya gelmiş, Türkiye'nin misafir ettiği birçok insanın yükünü bir nebze hafifletmek için okul inşa etmek istiyoruz."

"Birçok alanda eğitime destek sağlıyoruz"

Berger, eğitime öncelik verme konusunda Türkiye ile hemfikir olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar mülteciler konusunda Türkiye'ye verdiğimiz yardımlarda en büyük ve en önemli alan eğitimdir. Sadece okul inşa etmekle kalmıyor birçok alanda da eğitime destek sağlıyoruz. Bundan sonrasında da bu insanların bakış açısı kazanabilmesi ve iş bulabilmesi önem arz ediyor. İş imkanı sağlamak ise bu eğitim zincirinin önemli bir parçasıdır."

"Türkiye ile aynı fikirdeyiz"

Suriye'de iç savaşın devam ettiğini aktaran Berger, "Suriye'deki durumun düzeltilebilmesi için siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz. Ayrıca her Avrupa Birliği ülkesi, Türkiye'nin birçok mülteciyi misafir etmesini büyük bir minnettarlıkla takdir ediyor. Yine birçok insanın burada ihtiyaç sahiplerine gereken insani yardım için seferberlik halinde olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

MEB İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür de eğitimin insanlar için önemli olduğunu vurgulayarak, projenin gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Törene, 17 ülkenin büyükelçisinin yanı sıra MEB Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile çok sayıda davetli katıldı.

Berger: (Suriye'deki durum) Siyasi sorunların çözülmesi konusunda Türkiye ile aynı fikirdeyiz

Avrupa Birliği, Türkiye, Suriye, MEB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 05:44 Kaynak: AA
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