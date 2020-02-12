Berger: "ULUSKON projelerine destek vereceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Berger: 'ULUSKON projelerine destek vereceğiz' - Son Dakika Ekonomi

Berger: "ULUSKON projelerine destek vereceğiz"

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ULUSKON projelerine destek vereceklerini kaydetti.

Berger:

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ULUSKON projelerine destek vereceklerini kaydetti.


Uluslararası Yatırım ve iş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı Nezaket Emıne Atasoy öncülüğün deki bir gurup heyetiyle Berger'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Atasoy, Türkiye'nin, AB uyum sürecinde çok çaba gösterdiğini kaydederek, "İş dünyası kuruluşu olarak Türkiye'nin, AB'ye girmesini destekliyoruz. Konfederasyon olarak hem sosyal hem ekonomik projelerini hayata geçirmesinde AB üyesi ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla beraber ortak projeler üretebiliriz" dedi.


Berger ise AB Delegasyonu olarak ULUSKON ile birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Büyükelçi Berger, delegasyon olarak ULUSKON 'un projelerine destek vereceklerini dile getirdi. - İSTANBUL

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
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