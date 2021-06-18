Bergüzar Korel: Burnum eski haline dönecek mi?

Korel, bu kez kız annesi olacak ve bebeğine 'Leyla' adını verecek.

Şu sıralar hayatının en heyecanlı günlerini geçiren ünlü oyuncu, yaşadığı değişimleri anlattı.

"Cinsiyet tahminlerini bilimsel verilere her zaman güvenerek yapan koca yürekli kız kardeşlerim burada mı?

Dürüstlük levelları git gide artış gösterdi.

Kişileri yazmayacağım.

Yorumlarda tahmin ettiklerinizi etiketleyebilirsiniz??

"Kanka kesin kız bu"

"Niye öyle dedin,çirkinleştim di mi?"

"Yok tam öyle diil de yüzünde böyle yana doğru HAFİF bi genişleme var"

"Oğlum bu sefer kesin kız,yüzün bi değişti,bi garip oldu"

"Aşkım bu kıııııız,çok çirkinleştin,Ali'de de Han'da da böyle çirkin diildin"

"Bergüz burnun PATLICAN gibi oldu kanka bi de popon da kocaman, Ali ve Han'da bi karnın vardı,yok yok kesin KIZ??"

Ve benim tüm bunlara

"Di miiiii,çok çirkinleştim,ay hadi inşallah" diye karşılık vermem ve kendinden çok emin bilgin bir tavır ile "tabi tabi kesin ya bu kadar çirkin diildin eskiden" diyip bilime karşı duruşumuz.

Bi de çin takvimi sorunsalımız vardı onu ayrı anlatacağım.

Bu arada kız annelerine soruyorum,burnum eski haline dönecek mi?

Hayır çünkü bi masraf daha eklendi o zaman o yüzden soruyorum"