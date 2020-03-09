Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu! - Son Dakika Magazin

Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!

11 dakika önce

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, ikinci kez anne oldu

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Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.

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Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 11:44 
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