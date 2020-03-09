Bergüzar Korel ikinci kez anne oldu!

Oyuncu dün akşam saatlerinde bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift, 3.5 kg 51 cm boyundaki erkek bebeğine "Han" adını verdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti.