Bergüzar Korel'in kızı olacak! 'Allah biliyor çok istedim'

2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel, üçüncü kez bebek heyecanı yaşıyor. Bergüzar Korel ve Halt Ergenç'in ilk çocukları 2010 yılında dünyaya gelmiş, çift oğullarına Ali adını vermişti... Geçtiğimiz yıl ikinci kez anne-baba olma mutluluğu yaşayan çift oğulları Han'a eylül ayında kavuşmuştu. Çiçeği burnunda anne Korel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada üçüncü kez hamile olduğunu duyurmuştu. Güzel oyuncu bugün de bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

Yakın arkadaşlarıyla yemekte buluşan Korel, bir kızı olacağını müjdeledi. Güzel oyuncu yaptığı paylaşımda şu satırlara yer verdi:

Allah biliyor çok istedim..

Ailemiz, en yakınlarımız, can dostlarımız..

Herkes..

Büyük bir ailemiz olsun, sağlıklı mutlu evlatlarımız olsun..

E biri de kız olsun.

Ne kadar çok istediysek Han'ımız daha yaşını doldurmadan kız evladımızın mutluluğu heyecanı hepimizi sardı.

Canım Hatice'm toplamış tüm arkadaşlarımızı bir kaç hafta önce bana böyle bir sürpriz yaptı.

Hepsi benden heyecanlı.

Sözleştik,

Sağlıkla, mutlulukla ilerleyen günlerde tüm erkek anneleri olarak içimizde kalan tüm simleri, balonları, tülleri birbirinize dolayıp eğleneceğiz Allah nasip ederse..

Bu mutluluğumuzu sizinle de paylaşmak istedim.

Mutlu günlerinizde kalbi hep sizinle atan güzel insanlar hiç eksilmesin hayatınızdan.

Sevgiyle…