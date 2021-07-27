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Bergüzar Korel isyan etti! Çocuklarının izinsiz fotoğrafları çekilmiş - Son Dakika

Bergüzar Korel isyan etti! Çocuklarının izinsiz fotoğrafları çekilmiş

27.07.2021 10:23

Şimdilerde 3. hamileliğinin tadını çıkaran Bergüzar Korel, plajda izinsiz çocuklarının videolarını çeken vatandaşlara isyan etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Hiçbir çocuğa izinsiz dokunmayın, fotoğrafını, videosunu çekmeyin" uyarısını yaptı.

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, kız bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı. 2 erkek annesi olan oyuncu, çocuklarının izinsiz görüntülerinin çekilip servis edilmeye çalıştığını öğrenince ateş püskürdü.

"BASIN ÖZEN GÖSTERİRKEN İŞİ OLMAYANLAR ÇOCUKLARIMI ÇEKİYOR"

Mutlu bir evliliği olan oyuncu, sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Ancak çocuklarının tatil beldesindeki vatandaşlar tarafından videolarının çekildiğini gören oyuncu, sessiz kalamadı. Aktif olarak kullandığı 1,9 milyon takipçili Instagram hesabından paylaşım yapan Korel, şu ifadeleri kullandı: "Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali'nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize. Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum."

"HİÇBİR ÇOCUĞA İZİNSİZ DOKUNMAYIN"

"Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiç bir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık."

Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Çocuklarının izinsiz videolarının çekildiği gören Bergüzar Korel isyan etti
Bergüzar Korel isyan etti! Çocuklarının izinsiz fotoğrafları çekilmiş

Bergüzar Korel, Halit Ergenç, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bergüzar Korel isyan etti! Çocuklarının izinsiz fotoğrafları çekilmiş - Son Dakika Magazin


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