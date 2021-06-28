Bergüzar Korel, kendisini ve ailesini gizli gizli görüntüleyenlere sitem etti: Hiç hoşuma gitmiyor

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel eşi Halit Ergenç ve çocukları ile birlikte tatile çıktı. Korel, bu tatilde çevredekiler tarafından gizli gizli görüntülenmekten rahatsız oldu.

"HİÇ HOŞUMA GİTMİYOR"

Sosyal medya hesabından takipçilerine seslenen Bergüzar Korel "Biz şu an tatildeyiz. Bu videoyu izleyenlerden ya da normal hayatta bizimle karşılaşanlardan küçük bir ricam var. Bazen uzaktan fotoğrafımızı ya da videomuzu çekiyorsunuz, çocuklarımızın videosunu çekiyorsunuz. Bu benim hiç hoşuma gitmiyor." dedi

"DUDAK OKUYABİLİYORUM"

Korel'in açıklamaları şu sözlerle devam etti: "Zaten yanıma gelip birlikte fotoğraf çektirsek daha bir anlamı, hatırası olur. Hem de ben uzaktan gözetleniyor hissi yaşamam. Çünkü insan kendini çok kötü hissediyor. Ben insanların yüz ifadelerinden her şeyi anlayabiliyorum, dudak okuyabiliyorum. Gelin birlikte selamlaşalım, birlikte fotoğraf çektirelim, güzel bir hatıra kalsın...Ne dersiniz"