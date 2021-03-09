2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan oyuncu Bergüzar Korel ilk çocuğu Ali'yi 2010 yılında dünyaya getirmişti.

38 yaşında ikinci kez annelik heyecanı yaşayan Korel, geçtiğimiz yıl da oğlu Han'a kavuşmuştu. Han bebek bir yaşına bastı. Ünlü oyuncu oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı:

Bir de Kadınlar Gu¨nu¨'nde dogˆuyormus¸.

Du¨s¸u¨nsenize...

Biraz totem yapayım..

"Ogˆlum seni Du¨nya Kadınlar Gu¨nu¨'nde dogˆurdum.

"Sabah sancım tuttu hep birlikte hastaneye gittik ve aks¸am saatlerinde sen geldin"

Tam da bo¨yle oldu gu¨zel yavrum.

Su gibi geldin, tu¨m sevdiklerimiz son ana kadar yanımda olup kapıdan ugˆurladıktan 3 dakika sonra...

Seni bekleyenler go¨zyas¸larını silip bir kahve ic¸meye inemeden uc¸arak geldin hayatımıza.

Mutluluk, nes¸e, umut getirdin.

Sen de abin gibi hic¸ agˆlamadan baktın go¨zlerime.

O gu¨n son kez sarılmıs¸ız tu¨m sevdiklerimizle haberimiz yokmus¸.

Henu¨z sancım c¸ok hafifken; "Hocam daha dogˆurmam ben ya biraz gidip Cadde'de gezeyim ne olur" demis¸tim. Ama doktorumdan izin koparamamıs¸tım.

Bilseydim eve girmemizle her anlamda yeni bir hayatın bas¸langıcında oldugˆumuzu ne yapar eder son kez o¨zgu¨rce bi sahile iner doya doya c¸ekerdim deniz kokusunu ic¸ime.

On yıl sonra senin gelis¸inle tekrar en bas¸tan bas¸ladıgˆım annelik seru¨venim, geride bıraktıgˆım hayatım, bu¨yu¨yu¨s¸u¨ne bir ekranın arkasından s¸ahit olan sevdiklerimize olan o¨zlem, c¸okc¸a hasret dolu bir yıl gec¸ti is¸te.

Hayattaki ilk yılında sana doya doya sarılamadan, o¨pemeden, dokunamadan, koklayamadan sadece uzaktan severek koca bir yılı gec¸iren kocaman bir ailen var.

Buna da s¸u¨ku¨r.

Hic¸bir s¸eyden s¸ikayet etmedim edemem.

C¸u¨nku¨ varlıgˆın, sagˆlıgˆın en bu¨yu¨k nimet hepimize.

Can Han'ım..

C¸ok zor bir du¨nyaya geldin..

Dilerim hayatın bu hasret dolu ilk yılının aksine; O¨zgu¨r, kalabalıklar ic¸inde, nes¸eyle, sagˆlıkla, mutlulukla, tu¨m sevdiklerin yanı bas¸ında tu¨m gu¨zelliklere dokunarak, sarılarak gec¸sin.

Seni bu hayatta her kos¸ulda c¸ok seven, koruyan, sana hep inanacak bir ailen var.

Gelis¸ini hepimizden c¸ok daha bu¨yu¨k bir cos¸kuyla kars¸ılayan abin ile hic¸ ayrılmasın elleriniz.

Sen yine sadece onun go¨zlerine bak hic¸birimize bakmadıgˆın gibi.

Hayatın boyunca s¸imdi yaptıgˆın gibi hep kokla c¸ic¸ekleri hic¸ koparma.

Tu¨m canlılara sarıl, o¨p s¸imdiki masumiyetinle.

Dibine kadar sev, sevil.

Merhametli, vicdanlı bir insan ol.

Mutlu ol annem.

I·yi ki dogˆmus¸sun minik mucizem.