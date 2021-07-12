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Berhan Şimşek'e hapis istemi - Son Dakika

Berhan Şimşek'e hapis istemi

12.07.2021 17:12
Berhan Şimşek'e hapis istemi, System.String[]

Bir televizyon kanalında 'Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bir televizyon kanalında 'Vali militan, kaymakam militan, yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili Berhan Şimşek hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede Şimşek'in 2 yıla kadar hapsi talep edildi.

Bir televizyon kanalında, 22 Ocak 2021 tarihinde çıktığı bir programda 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan' diyen CHP eski milletvekili ve sinema oyuncusu Berhan Şimşek hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 'militan' kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre, 'bir düşüncenin, bir görüşün başarı kazanması için savaşan, mücadele eden kimse', 'bir siyasal örgütün etkin üyesi', 'mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftar"' diye 3 anlamının bulunduğu kaydedildi.

İDDİANAMEDE 'MİLİTAN' KELİMESİNİN ANLAMINA YER VERİLDİ

İddianamede, 'militan' kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı, valiler, kaymakamlar ve yargıçların Türkiye Cumhuriyeti'nin yürütme ve yargı organlarını temsil eden kişiler oldukları vurgulandı. Vali, kaymakam ve yargıçların Anayasa ve kanunlara uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına çalıştıklarının ifade edildiği iddianamede, bu sıfatlar haiz kişilere 'militan' denmesinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarının illegal bir idari örgütlenme olarak algılanmasına sebebiyet vereceği kaydedildi.

İddianamede, Berhan Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği 'Vali militan, Kaymakam militan, Yargıçlar militan' sözlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi.

2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şimşek'in suçlamaları kabul etmediğinin anlatıldığı iddianamede, 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İçişleri Bakanlığı'nın müşteki olarak yer aldığı iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Şüpheli Şimşek, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

(İrem Demir/İHA)

Berhan Şimşek'e hapis istemi

Cumhuriyet Halk Partisi, Berhan Şimşek, Milletvekili, Militan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Berhan Şimşek'e hapis istemi - Son Dakika


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