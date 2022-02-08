Son dakika... BERHAN ŞİMŞEK YARGILANDIĞI 'MİLİTAN' DAVASINDA SAVUNMA YAPTI - Son Dakika

KATILDIĞI bir canlı yayında Vali militan, kaymakam militan gibi ifadeler kullandığı için yargılandığı davada CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek savunma yaptı.

İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Berhan Şimşek katıldı. Duruşma salonunda taraf avukatları da hazır bulundu. Berhan Şimşek savunmasında, Söz konusu programa 'Militan Devlet' başlığının tartışılması için davet edildim. Amacım kimseyi zan altında bırakmak değildir. Emek verenleri suçlamak değildir. İddia konusu sözleri sarf ettikten sonra sunucu sorduğunda genelleme yapmanın doğru olmayacağını da programda belirttim. Ancak programa katılan bir kişinin, daha sonra telefonla İçişleri Bakanlığı'nı aradığını öğrendim. İddianamede Türk Dil Kurumu'ndaki üç anlamından bahsedilmiş, ben kesinlikle üçüncü anlam olan 'Mücadelesini zor kullanarak ve yasa dışı yollarla yapana taraftar' anlamında bu sözü tarif etmedim. Son 1 yıldır, 14 farklı hesaptan ölüm tehditleri aldım. 'Adalet yerini bulsun gerekirse kıyamet kopsun' düşüncesini savunan biriyim dedi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Berhan Şimşek'in avukatı Salih Gülgeldi, Müvekkilim ana muhalefet partisinde milletvekilliği yapmış, İstanbul İl Başkanlığı yapmış siyasi kimliği olan kişidir. Eleştiri yapabilir. İfade, düşünce özgürlüğü kapsamında normal bir vatandaştan daha ağır eleştiriler de yapabilir. Müvekkil siyasi kimliği bulunduğundan bir eleştiri yapmıştır. İfade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Suçun maddi unsurları oluşmamıştır, beraatını talep ediyoruz ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme mütalaasını hazırlaması dosyayı duruşma savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sanık Berhan Şimşek'in söz konusu programdaki konuşmalarında Militan kelimesinin yasa dışı yollarla mücadele eden, savaşan ve bir siyasal örgütün etkin üyesi olması anlamını taşıdığı vurgulandı. İddianamede, Şimşek'in katıldığı televizyon programında söylediği bu sözlerin Türkiye Cumhuriyeti devletini ve devletin yargı organlarını aşağılama suçunu oluşturduğu belirtildi. İddianamede, Şimşek'in Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edildi.