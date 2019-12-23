Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

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Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı
6 saat önce
Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı. Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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