Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı - Son Dakika

Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı

6 saat önce

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Berhan Tamalan'ı bıçaklayan şüpheli hakkında yakalama kararı, System.String[]

Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilen şüpheli B.Ç hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

(İHA)

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
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