Beril bebekten sonra bu kez Zeynep bebek, o sağlıkçının kucağında - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da, üzerine sıcak su dökülmesiyle vücudunda yanıklar oluşan 15 aylık Zeynep bebek, acil tıp teknisyeni (ATT) Mehmet Canko'nun kucağında ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Canko, mayıs ayında da üzerine dökülen sıcak suyla haşlanan Beril (1) bebeği aynı şekilde kucağında taşımıştı.

Olay, Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Üzerine kaynar su dökülen 15 aylık Zeynep bebek, ailesi tarafından Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan muayenede Zeynep bebeğin el, boyun ve göğüs bölgesinde yanıklar tespit edildi. Sağlık durumu ağır olan Zeynep bebek, ambulans helikopterle Eskişehir'e sevk edildi. Ambulans helikopterde görevli acil tıp teknisyeni Mehmet Canko, bebeği yol boyunca kucağında taşıdı. Zeynep bebek, Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedaviye alındı.

3 AY ÖNCE DE BERİL BEBEĞİ TAŞIMIŞTI

ATT Mehmet Canko, mayıs ayında da yine Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su dökülmesiyle yanan Beril bebeği, ambulans helikopterde Eskişehir Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kucağında taşımıştı.