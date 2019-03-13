Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti
1 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:45
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti
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