Son Dakika Haberleri: Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, hayatını kaybetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:45 

Beril Dedeoğlu, Ekonomi
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