Bering Denizi'nde buzullar son 5 bin 500 yılın en düşük seviyelerinde - Son Dakika

Araştırmacılar, Alaska ve Rusya arasında yer alan Bering Denizi'ndeki kış aylarında görülen buzulların iki yıldır, son 5 bin 500 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Alaska Üniversitesinde görevli Miriam Jones öncülüğünde yapılan araştırmada, Bering'deki St. Matthew Adası'nda son 5 bin 500 yılda görülen bitki örtüsü analiz edildi.

Bilim insanları, 2012 yılında St. Matthew Adası'ndan alınan ve 5 bin 500 yıllık birikimi temsil eden sadece 1,45 metrelik turba kömürü cevherini inceledi.

Oranları atmosfer olayları, okyanus değişiklikleri ve yağış ile ilişkili olan izotop 16 ve 18 olarak adlandırılan oksijen atomlarının turba katmanlarındaki değişimleri gözlemleyen araştırmacılar, son yıllarda buzulların erimesinin, küresel ısınmaya ve atmosferde artan karbondioksit yoğunlaşmasına paralel olarak hızlı gerçekleştiğine dikkati çekti.

Alaska Kararlı İzotop Tesisi Direktörü ve araştırmaya katkıda bulunan Matthew Wooller, araştırmada, buzul seviyesinde son 5 bin 500 yılda daha önce eşi görülmemiş bir düşüklük gözlemlediklerini aktardı.

Araştırmanın Başyazarı Jones, Bering Denizi'nde buzulların erimesinin, sadece son yıllarda görülen küresel ısınmanın yol açtığı yüksek sıcaklıklardan kaynaklanmadığını belirtti.

Jones, Bering Denizi'nde yakın gelecekteki kış mevsimlerinde buzulların tümüyle erimiş olabileceği uyarısında bulundu.

Diğer yandan uzmanlar, 2018 ve 2019'da görülen hızlı düşüş hariç, Bering Denizi'ndeki buzulların son yıllarda sabit olduğunu bildirdi.