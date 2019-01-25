Son Dakika Haberleri: Berivan Ailesine Katkı Sağlamak İçin Mevsimlik Tarım İşçisi Olmuş

Berivan Ailesine Katkı Sağlamak İçin Mevsimlik Tarım İşçisi Olmuş

2 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berivan Ailesine Katkı Sağlamak İçin Mevsimlik Tarım İşçisi Olmuş, System.String[]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumun uçurduğu sacın başına isabet etmesiyle hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan Karakeçili, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kumluca ilçesine bağlı Narenciye Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berivan Karakeçi (13), ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac, Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçi için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Berivan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Berivan'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna, ardından havayolu ile Şanlıurfa'ya getirildi.

Mevsimlik iş için okuluna ara vermiş

Viranşehir'de 8. sınıf öğrencisi olarak okul okuyan Berivan Karakeçi'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte gittiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplama işinde çalıştığı öğrenildi.

Feryatlar yürek dağladı

Berivan Karageçi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Viranşehir Belediyesi Mezarlığı'na defin için gelen aralarında kadınların da bulunduğu yakınları feryatlar yakarak, gözyaşı döktü. Hayatını kaybeden 13 yaşındaki Berivan dayısı Şeyhmus Bağcı, yeğeni Berivan'ın ailesine katkı sağlamak için mevsimlik tarım işine gittiğini belirtti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:36 Kaynak: İHA

Antalya, Şanlıurfa, Karakeçili, Kumluca, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hortumda Kaybolan Buse'nin Babası Dakikalar Önce 'Gelmeyin' Diye Uyarmış Muhtarların Silahlı Seçim Kavgasında 4 Kişi Yaralandı

Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı Antalya'daki Hortum Sonrası Kaybolan Buse'nin Küpesi ve Çantası Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 16:15:40. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Berivan Ailesine Katkı Sağlamak İçin Mevsimlik Tarım İşçisi Olmuş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]