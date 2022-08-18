Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2)

18.08.2022 14:07
Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2)

BERİVAN'I DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞİzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması...

BERİVAN'I DAHA ÖNCE DE BIÇAKLAMIŞ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile babası Şemsettin Çelik'i tabancayla vurarak öldüren, 2 baldızını da ağır yaralayan Recep Uslu'nun, daha önce Batman'da aralarında çıkan tartışmada karısını bıçaklayıp, şikayetçi olmaması için de darbettiği ortaya çıktı.

Öte yandan polis ekiplerinin, Recep Uslu'nun cinayetleri gerçekleştirdikten sonra kaçırdığı 3 çocuğu M.U., F.U. ve A.E.U.'yu güvenli teslim aldığı belirtildi.


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İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı İzmir'de damat dehşeti! Eşi ve kayınpederini öldürüp 2 baldızını yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı
Kaynak: DHA

Karabağlar, Batman, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederini öldürüp, 2 baldızını ağır yaraladı (2) - Son Dakika
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