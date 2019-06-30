Berivan öğretmen Mutlu Sınıf Projesi ile öğrencileri okula bağladı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı Berivan Aztuzcu, görev yaptığı Çınar ilçesindeki Ziya Gökalp İlkokulunda Mutlu Sınıf Projesi'ni hayata geçirdi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakırlı Berivan Aztuzcu, görev yaptığı Çınar ilçesindeki Ziya Gökalp İlkokulunda Mutlu Sınıf Projesi'ni hayata geçirdi. Küçük dokunuşlarla okulu ev ortamına çeviren Berivan öğretmen, öğrencilerin kendilerini evlerinde hissetmelerini sağladı. Okulların tatil olmasına rağmen sınıflarda çalışmalarına devam eden Berivan öğretmen, çocukları mutlu bir ortamda geleceğe hazırlıyor.



Klasik sınıf ortamını ortadan kaldırarak renkli dokunuşlarla okul sınıfını değiştiren Berivan Aztuzcu, öğrencileriyle mutlu sınıf ortamında ders işlemek ve öğrencileri okula bağlamak adına başlattığı projeyi hayata geçirdi. Sınıfın tamamını yenileyerek, özel okullardan daha iyi hale getiren Aztuzcu, görenleri hayrete düşürdü. Öğrencilerin okulun biran önce açılması için gün saydığını ve yaz tatilinde bile okula gelmek isteyen öğrencilerin olduğunu kaydeden Aztuzcu, projeyi yaygınlaştırmak ve Mutlu Okul haline getirmek için kolları tekrar sıvadı. Mutlu Okul Projesi için ilk adımı atan Aztuzcu, Uzay ve Bilim Sokağı'nı hayata geçirdi. Maddi imkansızlıklardan dolayı birçok projelerini hayata geçiremeyen Aztuzcu, destek olunması durumunda projeyi Türkiye'ye yaymayı hedefliyor.



Öğrenciler eve gitmek istemiyor



9 yıldır öğretmenlik yapan ve 2 yıldır Ziya Gökalp İlkokulunda sınıf öğretmenliğini sürdüren Berivan Aztuzcu, Mutlu Sınıf Projesi'ni hayata geçirdiklerinde öğrencilerin eve gitmek istemediklerini, vakitlerini sınıfta geçirmek istediklerini dile getirdi. Aztuzcu, "Bu okula geldiğim vakit klasik sınıf ortamı vardı, bende bunu renklendirmek istedim. Çünkü vaktimizin çoğunu sınıfta geçiriyoruz, insanların sevdiği ortamda daha iyi çalışabileceğini düşündüm. Mutlu sınıfa başlarken seminer döneminde başladık projeye, 2 haftalık kısa bir süre içerisinde sınıfı tamamladık. Görenler tarafından çok olumlu tepkiler alıyorum. Daha çok görenler özel okul zannediyorlar. Ama bizim okulumuz Çınar ilçesinde bir köy okulu sayılıyor. Öğrenciler gördükleri vakit çok mutlu oldular, onların gözündeki mutluluk beni de çok mutlu etti, bu sınıfı yaptığım içinde çok mutluyum. Öğretmen mesleği mutlu etmeyi gerektirir, öğretmen olmak mutlu olmak ve mutlu etmektir. Bu slogandan yola çıkarak sınıfı mutlu sınıfa dönüştürdük ve sınıfın yeni görüntüsüyle ben, öğrencilerim mutlu. Sınıfın bu ortamı olunca çocuklar daha çok severek bu okula geliyorlar, eve gitmek istemiyorlar, tatil döneminde okula bile gelmek istiyorlar" dedi.



"Mutlu okula dönüştürmek için destek lazım"



Mutlu Sınıf Projesi'nden yola çıkarak bu projeyi genişletmeyi düşündüklerini aktaran Berivan Aztuzcu, projesini tüm okula dönüştürebilmeleri için destek gerektiğini aktardı. Aztuzcu, "Bu noktada bir takım çalışmalarımız oldu, destek olursa okulun tamamını Mutlu Okul Projesi'ne dönüştürmeyi düşünüyoruz. İlçede bir okul olduğu için maddi imkanlarımız kısıtlı, maddi imkan olduğu vakit çok farklı projelerimiz var. Haklı olarak diğer sınıfın öğrencileri de böyle bir sınıfta okumak istiyorlar, bunu baz alarak maddi desteği alırsak, bu projeyi diğer sınıflara da yansıtmayı hedefliyoruz. Uzay ve Bilim Sokağımızı da Mutlu Okul Projesi kapsamında düşündük, Mutlu Okul Projesi'nde ilk adımı olarak Uzay ve Bilim Sokağı'nı Diyarbakır Ticaret Borsasının desteğiyle oluşturduk. Uzay ve Bilim Sokağı projesinde desteklerini esirgemeyen Diyarbakır Ticaret Borsası, Mutlu Sınıf Projesi'nde desteklerini esirgemeyen Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Çınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürler ederim" diye konuştu.



"Eğitimde Berivan hocaların çoğalması dileğiyle"



Ziya Gökalp İlkokulu Müdürü Mehmet Ekinci, projeler kapsamında emeğinin çok geçtiğini, zamanını ve emeğini sarf eden sınıf öğretmeni Berivan Aztuzcu gibi öğretmenlerin eğitimde çoğalmasını diledi. Ekinci, "Amacımız marka bir okul haline gelmek, eğitimde farkındalık oluşturmak, okulumuzu da öğrencilerimize sevdirip mutlu hale getirmek. Okul projesi kapsamında bütün paydaşlarımızı mutlu etmek için yola çıktık, biz biliyoruz ki öğrenci mutlu olursa öğretmende mutlu olur, öğretmen mutlu olursa bütün toplum mutlu olur. Öğrencilerimizin görerek ve yaşayarak öğrendikleri, kendilerini farklı hissedebilmeleri ortamlar oluşturmaktı amacımız. Bunun için de Uzay ve Bilim Sokağı oluşturduk, inşallah başarmışızdır. Tabii bu projeye Mutlu Sınıf Projesi'yle başladık, bu anlamda Berivan hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz, zamanını, emeğini ve bütün katkılarını koydu. Eğitimde Berivan hocaların çoğalması dileğiyle inşallah. Bizi heveslendirip ve motive eden başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Doç. Dr. Feysel Taşcıer'e, destek ve katkılarını esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Aziz İde'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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