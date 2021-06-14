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Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi - Son Dakika

Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi

14.06.2021 08:46

Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi Berivanların at sırtında geçen ömürleri Muş'ta hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.

Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi

Berivanların at sırtında geçen ömürleri

MUŞ - Muş'ta hayatlarının büyük bir bölümünü hayvanlara bakarak geçiren berivanlar, her gün at sırtında kilometrelerce yol kat ederek koyunlarını sağabilmek için zorlu yolculuk yapıyor.

Muş'ta kırsal kesimde yaşayan ve geçimlerini hayvancılık yaparak sağlayan berivanların hayatlarının büyük bir bölümü at sırtında geçiyor. Varto ilçesine bağlı Karaköy'de sürülerin bulunduğu meralara at sırtında yolculuk eden berivanlar, 8 kilometrelik zorlu yolu güçlükle aşıyor. Merada hayvanlarını sağarak elde ettikleri sütleri bidonlara boşaltıp atlara yardımlaşarak yükleyen kadınlar, yeniden köyün yolunu tutuyor. Köye ulaşan berivanlar, elde ettikleri sütten tereyağı, peynir ve yoğurt yaparak satıyor.

"Hayat şartları zor"

Her gün meraya yolculuk edebilmek için 4 kilometrelik yolu at sırtında geçirdiklerini ifade eden Aydan Bingöl, hayvanları sağdıktan sonra tekrar köye dönüş yoluna geçtiklerini söyledi. Elde ettikleri sütten peynir, yoğur ve tereyağı yaptıklarını aktaran Bingöl, "Geçim kaynağımız bu iş olduğu için mecburen çalışmak zorundayız. Hayat şartları zor ve çocuklarımız okula gidiyor, mecburen işimizi yapıyoruz. Geçimimizi sağlamak için hayvancılıkla uğraşıyoruz. Şimdi sütü götürüp kış hazırlığı için kullanacağız" dedi.

"30 senedir hep at sırtında süt sağımına gelip gidiyorum"

Evlenmeden önce de kendi köyünde berivanlık yaptığını anlatan Bingöl, "Buraya gelin geldim ve 25 senedir de burada berivanlığa devam ediyorum. 30 senedir hep at sırtında süt sağımına gelip gidiyorum. İlkbahar mevsiminde başlayıp sonbahara kadar süt sağım için gel git yapıyoruz. Atların sırtındayız sürekli. Kış mevsiminde de sürekli kar altındayız ve hayvanların yavrularına bakıp, doğum yapan hayvanlarla zaman geçiriyoruz. Hayatımız hep hayvanlarla geçiyor. Çok zor bir iş. Her şeye rağmen geçim kaynağımız olduğu için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"Kilometrelerce yol kat ederek meraya geliyoruz"

Karaköy'de yaşadıklarını ve her gün kilometrelerce yolu aşarak meraya ulaştıklarını belirten berivanlardan Sabriye Tekinse, "Sürülerimiz dağlık bölgede olduğu için sütümüzü sağıp atlarla eve dönüyoruz. Sütümüzü eve götürüp makineye boşaltıyoruz. Yayık yardımı ile tereyağı, ateş üzerinde de çökelek elde ediyoruz. Koyunları sağıp en az 20-30 kilogram süt alıyorum. İşimiz bitince kadınlarla oturup çay içiyoruz, sohbetler ediyoruz. Dinlenmemiz bittikten sonra at sırtına binerek hep beraber evlerimize geçiyoruz. Sadece koyunlarımızı sağıp geçimimizi böyle sağlayabiliyoruz" diye konuştu.

Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi
Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi
Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi
Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi

Karaköy, Bingöl, Varto, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Berivanların at sırtındaki zorlu süt sağım mesaisi - Son Dakika


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