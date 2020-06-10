Berivanların atlı faytonlarla süt sağım yolculuğu - Son Dakika

MUŞ'ta süt sağımı yapan ve 'berivan' adı verilen kadınların yayla mesaisi başladı. Berivanlar, küçükbaşların sağımı için günde iki kez atlı faytonlarla yaylaya çıkıyor.

Muş'ta havaların ısınmasının ardından köylüler, hayvanlarını daha serin olan yaylalara çıkardı. Merkeze bağlı Düzkışla Beldesi'nde de berivanlar, yüksek rakımlı yaylalarda otlayan koyunların sağımı için günde iki defa atlı faytonlarla yolculuk yapıyor. Sabah evlerindeki işleri halleden berivanlar, saat 11.00'den sonra kendileri için ayrılan atlı faytonlara binerek yaylaya gidiyor. Koyun ve keçilerden sağdıkları sütü yine arabaya yükleyerek evlerine getiren Berivanlar saat 17.00'de yeniden süt sağımı için yaylaya çıkıyor.