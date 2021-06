Berivanların zorlu yayla yolculuğu - Son Dakika

VAN'ın Çatak ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi'nde yaşayan ve 'berivan' olarak adlandırılan kadınlar, süt sağmak için her gün at, katır ve eşek sırtında 30 kilometre uzaklıktaki Takuh Yaylası'na zorlu yolculuk yapıyor. Bir ay boyunca at ve katır sırtında yolculuk yaparan berivanlar, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütle otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyor. Berivanlar, kışlık yiyeceklerini hazırlayıp, bir kısmını da satarak ailelerinin geçimini sağlıyor.

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Sözveren Mahallesi'nde besicilik yapanlar, yazın hayvanlarından daha iyi verim alabilmek için 20 kilometre uzaklıkta bulunan Takuh Yaylası'na çıkıyor. Mahallede yaşayan kadınlardan bazıları süt sağmak için at, katır ve eşek sırtında her gün yaklaşık 6 saat süren zorlu yolculuk yapıyor. Bazı aileler ise yaylada kurdukları çadırda 3 ay boyunca konaklayıp, sağdıkları koyun ve keçilerden elde ettikleri sütleri otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yaparak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

'ÇADIR KURDUKTAN SONRA ZORLU YOLCULUKTAN KURTULDUK'Yaklaşık 4 bin küçükbaşın olduğu yaylada süt sağan Nazlı Salçuk, her yıl olduğu gibi bu yıl da yayla yükünü kadınların çektiğini dile getirdi. Koyunların yaylaya çıktığı ilk ayda at, katır ve eşek sırtında gelip gittiklerini ve süt sağdıklarını belirten Salçuk, "Bu yolculuğumuz yaklaşık 6 saat sürüyordu. Bir ayın sonunda da yaylada çadır kurduk. Bu çadırlarda 3 ay kalıp, burada süt sağıyoruz. Sağdığımız sütten de otlu peynir, tereyağı ve yoğurt yapıyoruz. Biz çadır kurduktan sonra zorlu yolculuktan kurtulduk. Yayla hayatı çok zor ama bu zorlukların yanında güzel yanları da var" dedi.'DEDELERİMİZDEN BİZE MİRAS KALDI'3 ay boyunca yaylada kalan Seyfettin Şipal ise, yayla hayatının çok zor olduğunu belirterek, "1950'de dedelerimiz bu yaylaya gelmiş. Şimdi de bize miras kaldı. Yayla hayatının zorlukları var tabi. En büyük zorluğu ise 3 ay boyunca kadınlar yaşıyor" diye konuştu.'SÜTLERDEN ELDE ETTİĞİMİZ ÜRÜNLERLE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Sözveren Mahalle Muhtarı Zahir İnan da yayla hayatını dedelerinden, babalarından öğrendiklerini belirterek, "Dedelerimiz, babalarımızın hayatı bu yaylada geçti. Biz de onlar gibi buraya gelip yaşıyoruz. Sağılan sütten elde ettiğimiz ürünlerle yaşamımızı sürdürüyoruz. 3 ay boyunca da yaylada kalıyoruz" dedi.