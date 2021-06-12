Son dakika haber! BERJER KOLTUKTA YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika

MOTOSİKLETE monte edilmiş demir sepete yüklenen berjer koltukta yapılan yolculuk kameralara yansıdı. Kuzeninin kullandığı motosikletle yan yana yol alan koltukta oturarak seyahat eden kişi, 'Korkmuyoruz. Biz alışmışız" dedi.

Zeytinburnu Sahil Yolu'nda, hızla yol alan araçların arasındaki berjer koltuklu yolculuk, kameralara yansıdı. Büyükçekmece'den başlayan koltukta yolculuk, Eminönü'nden Harem'e sefer yapan arabalı vapur ile devam etti.

'BU KOLTUK ÖKKEŞ EMMİMDEN KALMA"

Motosiklet sürücüsü 'Büyükçekmece'den geliyoruz. Asker eğlencemiz vardı. Gemi ile karşıya geçeceğiz. Motorumuzla gidiyoruz. Hayırlı bir yolculuk yapacağız, Allah'ın izniyle. 10 yaşından beri motor kullanıyorum. Hep sepetli kullanıyorum. Şükür koltuğumuz var. İşimizi de yapıyoruz. Kağıt da topluyoruz. Bu koltuk Ziya Dayı'mın eniştesi Ökkeş emmimden kalma. Biz buna 1 ton 700 kiloya yakın yük de atıyoruz. O yüzden koltuk eskimiş. Dikkatini kaybetmedikten sonra, her şeyin de sağlam olduktan sonra neyine korkacaksın?" diye konuştu. Sürücünün koltukta seyahat eden kuzeni ise, 'Korkmuyoruz. Biz alışmışız. Yıllardan beri biniyoruz" dedi.