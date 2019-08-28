Son Dakika Haberleri: Berk, Adana Demirspor'a Ertaç Gençlerbirliği'ne
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Berk, Adana Demirspor'a Ertaç Gençlerbirliği'ne

11 dakika önce

Yeni Malatyaspor'da kadroda yeteri kadar şans bulmayan isimlerden Berk Yıldız yeniden Adana Demirspor'a kiralanırken, sözleşmesi biten ve yeni sözleşme yapılmayan kaleci Ertaç Özbir ise Gençlerbirliği ile anlaştı.

Berk, Adana Demirspor'a Ertaç Gençlerbirliği'ne, System.String[]

Yeni Malatyaspor'da kadroda yeteri kadar şans bulmayan isimlerden Berk Yıldız yeniden Adana Demirspor'a kiralanırken, sözleşmesi biten ve yeni sözleşme yapılmayan kaleci Ertaç Özbir ise Gençlerbirliği ile anlaştı.


Sarı-kırmızılı kulüpte yeni transfer edilen oyuncuların toplam oyuncu sayısını yükseltmesi nedeniyle ideal sayıyı yakalamak için teknik heyetin isteği üzerine bazı futbolcularla yollar ayrıldı.Takımdan en son gönderilen isim Berk Yıldız oldu. Sarı-kırmızılı takımın genç futbolcusu Sergen Yalçın'ın kadroda düşünmediğini açıklaması üzerine geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor ile yeniden kiralık olarak anlaşmaya vardı.


Berk Yıldız, Adana temsilcisinde geçen sezon sergilediği performansla kısa sürede kaptanlığa kadar yükselmişti.


Bu arada geçen sezon sözleşmesi biten ve yeni sözleşme yapılmayan kaleci Ertaç Özbir Süper Lig'in yeni takımı Gençlerbirliği ile anlaştı. - MALATYA

Adana Demirspor, Gençlerbirliği, Berk Yıldız, Adana, Spor

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:48 Kaynak: İHA
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