Berk Akalın-Yuliia Zhata ikilisinden Ukrayna'da üçüncülük
14.02.2021 10:33
Ukrayna'da gerçekleştirilen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çifti Berk Akalın ve Yuliia Zhata, üçüncü oldu.
Ukrayna'da gerçekleştirilen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çifti Berk Akalın ve Yuliia Zhata, üçüncü oldu.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Ukrayna'nın Odessa kentinde düzenlenen Lumi Dance Trophy Yarışması'nda buz dansı çiftimiz Berk Akalın ve Yuliia Zhata üçüncü oldular ve 2022 Pekin Kış Olimpiyatları için ilk kota yarışması olacak Stockholm 2021 Artistik Buz Pateni Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiler." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika Sağlık Bakanlığı'ndan "ödüllü" formül: Restoran ve kafeler ilk olarak vaka sayılarını azaltan illerde açılacak 1 kilo 260 gramlık dev portakal görenleri şaşırttı Bebek Sahili'nde lüks yat alevler içinde kaldı Japonya'da 7,3 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi yaralandı Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı