Berk Çetin, Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Berk Çetin, Kasımpaşa'da

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Berk Çetin, Kasımpaşa'da, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kasımpaşa kulübünden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı."


Borussia Mönchengladbach, Berk Çetin, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 08:40 Kaynak: DHA
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