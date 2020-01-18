Berk Çetin, Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Berk Çetin, Kasımpaşa'da

6 saat önce

Kasımpaşa, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Berk Çetin, Kasımpaşa'da, System.String[]

Kasımpaşa, Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.


Lacivert-beyazlıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Borussia Mönchengladbach'ın 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Berk Çetin, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi. - İSTANBUL

Borussia Mönchengladbach, Berk Çetin, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:14 Kaynak: İHA
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