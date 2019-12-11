Berk Dilmenler'e milli davet

BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün 15 yaşındaki voleybolcusu Berk Dilmenler, milli takım aday kampına davet edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor'da gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol Takımı oyuncusu Berk Dilmenler, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların bu sezon Bosch Spor Kulübü'nden transfer ettiği 15 yaşındaki smaçör, 18 Yaşaltı Aday milli takım kampına davet edildi. Genç sporcu 15 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan kampa katılarak, 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak 18 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası elemesi öncesinde takımda yer almak adına mücadele edecek.