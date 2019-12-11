Berk Dilmenler'e Millî takıma davet - Son Dakika
Son Dakika Spor Berk Dilmenler'e Millî takıma davet - Son Dakika Spor

Berk Dilmenler'e Millî takıma davet

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç voleybolcusu Berk Dilmenler, Milli takım aday kampına davet edildi.

Berk Dilmenler'e Millî takıma davet, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün genç voleybolcusu Berk Dilmenler, Milli takım aday kampına davet edildi.


Gösterdiği başarılı performansla sporseverlerden tam not alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı sporcuları, milli takım antrenörlerinin de radarına girmeyi başardı. Yeşil-beyazlıların bu sezon Bosch Spor Kulübü'nden transfer ettiği 15 yaşındaki smaçör Berk Dilmenler 18 Yaş altı Aday milli takım kampına davet edildi. Genç sporcu 15 Aralık'ta Ankara'da yapılacak olan kampa katılarak, 10-12 Ocak 2020 tarihlerinde Bulgaristan'ın Sofya kentinde yapılacak 18 Yaş altı Erkekler Avrupa Şampiyonası elemesi öncesinde takımda yer almak adına mücadele edecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fransa, Didier Deschamps'ın sözleşmesini uzattı!
Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu!

Son Dakika Haberleri
17:56 Sergen Yalçın: Benim adıma yapılan paylaşım komikti - Spor
17:55 Sergen Yalçın: "Haftalardır kazanan güçlü bir takıma karşı oynayacağız..." - Spor
17:55 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi" - Spor
17:51 Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: "Yaptığım hareketler kimseye karşı değildi" - Spor
17:44 Al Ahli Kulübü, Fenerbahçe'ye 4 milyon euro ödeme yaptı! - Spor
17:44 Braian Samudio: "Ne yazık ki bir istikrar yakalayamadık" - Spor
17:22 Sergen Yalçın, "Bayağı komikti" deyip sosyal medyadaki iddiaları yalanladı! - Spor
16:19 Kovulmasının üstünden 24 saat geçmeden yeni takımını buldu! - Spor
15:45 G.Saray'a müjde! PSG'nin yıldızı bu akşam yok - Spor
15:31 Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi - Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:03:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Berk Dilmenler'e Millî takıma davet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]