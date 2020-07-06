Berk Dilmenler milli takımda

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Voleybol takımının genç oyuncusu Berk Dilmenler milli takıma davet edildi.
U18 Avrupa
Şampiyonası Finalleri'nde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar aday milli takım kadrosunu belirledi. Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kulübü'nün 16 yaşındaki sporcusu Berk Dilmenler, Türkiye Voleybol Federasyonu
tarafından milli takım kadrosuna davet edilen isimlerden oldu. Genç
sporcu 10 Temmuz'da Ankara
'da yapılacak olan kampa katılarak, 4-13 Eylül
tarihlerinde İtalya
'da yapılacak olan 18 Yaşaltı Erkekler Avrupa Şampiyonası Finalleri öncesi takımda yer almak adına mücadele edecek.