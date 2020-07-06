Berk Dilmenler milli takımda

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi