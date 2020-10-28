Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj - Son Dakika

Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj

28.10.2020 18:46
Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj, System.String[]

Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa bu romantik sözleri not düştü: "Merhaba en Sevgili!Eve hos¸ geldin.

Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa bu romantik sözleri not düştü:

"Merhaba en Sevgili!

Eve hos¸ geldin..

Biliyorum c¸ok uzun su¨rdu¨.

Yu¨zyıl gibi...

Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...

Belki biraz es¸ zamanlı da olsa, ayrı bu¨yu¨memiz ve ders almamız bas¸ka hayatların ic¸inden gec¸erken.

Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak ic¸inden gec¸tigˆimiz yangınların, depremlerin..

Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek ic¸in du¨zenlenmis¸ bir oyun oldugˆunu go¨rebiliyor musun ?

Tanrı'nın eli

I·lahi plan ne muhtes¸em c¸alıs¸tı bizim ic¸in.

Bunu hissettin mi ?

Du¨nya'nın en tepesine c¸ıkmıs¸ gibiyim ya da kutuplardan Du¨nya'ya bakar gibi.

Sadece SEVGI·YI· go¨ru¨yorum.

Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum.

Eve hos¸ geldin en Sevgili ve eve hos¸ geldim.

Go¨gˆu¨s kafesine du¨s¸tu¨gˆu¨m an ve alnının ortasında yazılmıs¸ ismin gu¨cu¨yle;

SENI· C¸OK SEVI·YORUM...

Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacagˆız.

Ve s¸o¨len gibi hayat tam orada ve go¨gˆu¨s kafesinin ic¸inde.

Varlıgˆımıza s¸u¨kran doluyum ve sevgiyle doluyorum.

Her s¸eyin ic¸inden gec¸iyorum ve her s¸ey ic¸imden gec¸iyor bir bir.

Kapıdan gec¸iyorum ve I·lahi kapılardan..

Artık biliyorum.

I·smin gu¨cu¨yle ruhuna degˆmesi ic¸in;

Sonsuzca verdigˆin sevgiyi kalbime koyuyorum.

Merhaba ve eve hos¸ geldin En Sevgili..."

Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj

Instagram, Doğum, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj - Son Dakika Magazin

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