Bugün 38 yaşına basan Oktay'ın doğum gününü Instagram'dan paylaştığı bir kareyle kutlayan Atiksoy, fotoğrafa bu romantik sözleri not düştü:
"Merhaba en Sevgili!
Eve hos¸ geldin..
Biliyorum c¸ok uzun su¨rdu¨.
Yu¨zyıl gibi...
Biraz yanmamız gerekti ve biraz incinmemiz...
Belki biraz es¸ zamanlı da olsa, ayrı bu¨yu¨memiz ve ders almamız bas¸ka hayatların ic¸inden gec¸erken.
Kıvrıla kıvrıla ve kıvranarak ic¸inden gec¸tigˆimiz yangınların, depremlerin..
Aslında hepsinin bizi bir araya getirmek ic¸in du¨zenlenmis¸ bir oyun oldugˆunu go¨rebiliyor musun ?
Tanrı'nın eli
I·lahi plan ne muhtes¸em c¸alıs¸tı bizim ic¸in.
Bunu hissettin mi ?
Du¨nya'nın en tepesine c¸ıkmıs¸ gibiyim ya da kutuplardan Du¨nya'ya bakar gibi.
Sadece SEVGI·YI· go¨ru¨yorum.
Seni bana getiren herkesi ve her anı kutsuyorum.
Eve hos¸ geldin en Sevgili ve eve hos¸ geldim.
Go¨gˆu¨s kafesine du¨s¸tu¨gˆu¨m an ve alnının ortasında yazılmıs¸ ismin gu¨cu¨yle;
SENI· C¸OK SEVI·YORUM...
Nerede olursak olalım, biz hep evimizde olacagˆız.
Ve s¸o¨len gibi hayat tam orada ve go¨gˆu¨s kafesinin ic¸inde.
Varlıgˆımıza s¸u¨kran doluyum ve sevgiyle doluyorum.
Her s¸eyin ic¸inden gec¸iyorum ve her s¸ey ic¸imden gec¸iyor bir bir.
Kapıdan gec¸iyorum ve I·lahi kapılardan..
Artık biliyorum.
I·smin gu¨cu¨yle ruhuna degˆmesi ic¸in;
Sonsuzca verdigˆin sevgiyi kalbime koyuyorum.
Merhaba ve eve hos¸ geldin En Sevgili..."
Son Dakika › Magazin › Berk Oktay'a sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'dan romantik mesaj - Son Dakika Magazin