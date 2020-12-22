Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis şoku! - Son Dakika

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis şoku!

22.12.2020 23:12
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis şoku!, System.String[]

Oyuncu Berk Oktay'ın sosyal medyada uygunsuz go¨ru¨ntu¨lerini yayınladıgˆı iddiasıyla yargılanan eski es¸i Merve S¸arapc¸ıogˆlu hakkındaki dava karara bagˆlandı. Şarapçıoğlu, "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte ayrıntılar...

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanık Merve Şarapçıoğlu ile şikayetçi Berk Oktay ve taraf avukatları katıldı. Şikayetçi Berk Oktay, "Şikayetim devam etmektedir. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Oktay'ın avukatı Serdar Öktem de sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

"BÖYLE BİR SUÇ İŞLEMEDİM"

Sanık Merve Şarapçıoğlu ise "Ben böyle bir suçu işlemedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Kendim de mağdurum. Dosyadaki delil durumuna göre masum olduğum ortadadır" dedi. Şarapçıoğlu son sözünde ise "Takdir mahkemenindir. Dosyadaki delillerle masumiyetim ortadadır" dedi. Şarapçıoğlu'nun avukatları da müvekillerinin bu suçu işlemesinin gerekçesi olmadığını belirterek "Müvekkilimin o saatlerde internet girişi yoktur. Hiçbir kadın ve hiçbir avukat bile bile isnada konu eylemi gerçekleştiremez. Bu isnat hayatın olağan akışına aykırıdır. Müvekkilimizin beraatine karar verilmesini talep ederiz" dediler.

2 YIL 1 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Merve Şarapçıoğlu'nun "Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle alt sınırdan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Suçun zincirleme şekilde işlendiğini dikkate alan mahkeme cezayı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çıkardı. Duruşmalardaki iyi halini göz önüne alan mahkeme, indirim uygulayarak sanık Şarapçıoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasını ertelemeyen mahkeme, daha önce hakkında hükmün açıklanması geri bırakılması uygulandığı gerekçesiyle İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ihbarda bulunulmasına hükmetti.

OYUNCU BERK OKTAY: "BU BENİM NAMUS DAVAMDIR"

Kararın ardından duruşma salonu önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Berk Oktay, davayı geri çekmesi için tehdit edildiğini söyleyerek "Bu benim namus davamdır diye başından beri söyledim ve namus davamdan asla geri adım atmadım. Allah'a çok şükür bugün soyadımın bütün namusu temizlenmiştir. Türk adaletine her zaman güvendim sonucunda da adalet yerini buldu. Bu dava emsal bir davadır. Herkese örnek olmasını dilerim. Kimse de peşini bırakmasın böyle şeylerin ve kimse de böyle bir şey kalkmasınlar. Adalet yerini bulmuştur" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Boşanma davası sürerken Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun sosyal medya hesapları hacklenmiş ve çiftin mahrem fotoğrafları sosyal medyada yayılmıştı. İlk duruşmada ifade veren sanık Merve Şarapçıoğlu, "Şahsıma ait gmail hesabıma ve bu hesaba kayıtlı icloud ve instagram hesaplarım hacklendi. Telefonumda yer alan Berk Oktay ve şahsıma ait bir takım fotoğraflar ele geçirildi. Bu fotoğrafları ele geçirenler, şahsıma ait Instagram hesabımdan 5 dakika arayla paylaştılar. Söz konusu fotoğraflar 4-5 saat hesabımda herkese açık şekilde durdu. Söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda benim de mahrem fotoğraflarım paylaşılmıştır. Bu davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer almam aklıma, vicdanıma sığmamaktadır. " diyerek suçlamayı reddetmişti. (DHA)

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis şoku!

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'na hapis şoku! - Son Dakika Magazin


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