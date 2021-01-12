Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum - Son Dakika

Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum

12.01.2021 10:04
Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum, System.String[]

Berk Oktay önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi.

Berk Oktay önceki akşam Yeniköy'de görüntülendi. Oyuncunun sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığını iddia ettiği Merve Şarapçıoğlu ile çekişmeli boşanma davası, uzun süre gündemden düşmemişti.

Şarapçıoğlu'nun, son olarak düğünlerinde ailesinin Oktay'a Rolex marka saat hediye ettiği, oyuncunun boşanma aşamasında bu saatin sertifikasını mahkeme yoluyla istediği öne sürülmüştü. Oktay, Şarapçıoğlu'nun iddiasıyla ilgili sorular üzerine bu konularla gündeme gelmekten rahatsız olduğunu söyledi:

GÜZEL BİR İŞİM VE İLİŞKİM VAR

"Aklıselim olan herkes neyin ne olduğunu görüyor. Ben bunlara sadece gülüp geçiyorum. Güzel bir işim, çok güzel bir ilişkim var. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. Bugüne kadar bütün davalarımı kazandım, bundan sonrakilerde de adalet gerekli cevabı verecektir. Yok saat olayı, yok trans olayı, yok evi toplayıp gittiğim iddiası. Saçma sapan işler. Karşı taraf hep ceza alıyor."

Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Berk Oktay: Olanlara gülüp geçiyorum - Son Dakika Magazin


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