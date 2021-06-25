Berk Sokak da Kilitli Parke Çalışması Başladı - Son Dakika

Berk Sokak da Kilitli Parke Çalışması Başladı
25.06.2021 07:06
BERK SOKAK DA KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI BAŞLADIBirçok noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Yalova Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Mahallesinde yeni açılan Berk Sokak da kilitli parke taşı ve oluk çalışmalarına devam ediyor.
BERK SOKAK DA KİLİTLİ PARKE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Birçok noktada çalışmalarını yoğunlaştıran Yalova Belediyesi ekipleri, Mustafakemalpaşa Mahallesinde yeni açılan Berk Sokak da kilitli parke taşı ve oluk çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışma hakkında bilgiler veren yetkililer; "Mustafakemalpaşa Mahallesi Berk Sokak da belediyemiz tarafından açılan yolda kilitli parke taşı ve oluk çalışması başlattık. Kısa süre içerisinde bitirmeyi planladığımız sokağın tamamlanmasının ardından sokağımız modern bir görünüme kavuşacak" dediler.
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