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Berk Tosun'un yeni girişimi kitle yönetimi oldu - Son Dakika

Berk Tosun'un yeni girişimi kitle yönetimi oldu

03.06.2021 13:55
Berk Tosun'un yeni girişimi kitle yönetimi oldu, System.String[]

İş adamı Serdar Berk Tosun, savunma sanayi alanından sonra gözünü, medya ve kitle iletişim alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir oluşum kurmaya dikti.

İş adamı Serdar Berk Tosun, savunma sanayi alanından sonra gözünü, medya ve kitle iletişim alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir oluşum kurmaya dikti.

Babası Serdar Tosun'dan devraldığı bayrağı, daha ileriye taşımak için yeni girişimlerde bulunan İş adamı Serdar Berk Tosun, savunma sanayi alanında patlayıcı madde üretimi yapan kuruluşu Orica Nitro ile önemli başarılar elde ettikten sonra gözünü, medya ve kitle iletişim alanlarında faaliyet gösterecek yeni bir oluşum kurmaya dikti. İş adamı Tosun'un, daha önce Türkiye'nin maden sahalarında olmak üzere; İstanbul Yeni Havalimanı, Osman Gazi Köprüsü gibi büyük projelerde yer aldığı belirtildi.

Yeni girişimlerinden birisi olan medya şirketi ile günümüzün yenilikçi medya anlayışına uygun, özgün ve yenilikçi bir yol izleyeceğini belirten İş adamı Tosun, kitle iletişimi ve kitle yönetimi alanlarına olan özel ilgisini de profesyonel bir girişimle taçlandıracağını dile getirdikten sonra pek yakında yeni girişimleriyle ilgili detayları kamuoyu ile paylaşacağını da sözlerine ekledi.

Patlayıcı madde sanayinde tek olarak yoluna devam eden İş adamı Tosun, medya ve kitle iletişim alanına da yeni bir soluk getireceğini ifade etti. Bu büyük başarılarının temelini de geleceği erken görmek olarak özetledi. - İSTANBUL

Berk Tosun'un yeni girişimi kitle yönetimi oldu

Patlayıcı, İstanbul, İş Adamı, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berk Tosun'un yeni girişimi kitle yönetimi oldu - Son Dakika Ekonomi


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