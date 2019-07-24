Berkan Fırat'ın golü Schalke 04'e beraberliği getirdi

Berkan Fırat: Önemli olan takımın iyi olması

David Wagner: Hazırlık maçlarının sonucuna değil; oyuna bakıyoruz

Temel ELCİVAN - ENSCHEDE, - Schalke 04, hazırlık maçında Twente ile 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Schalke 04, Hollanda Eredivisie ekiplerinden FC Twente ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadele, Alexander Laukart ve Berkan Fırat'ın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

De Grolsch Veste Stadyumu'nda 19 bin futbolsever önünde oynanan karşılaşmaya Schalke 04 forması giyen Levent Mercan ve Ahmet Kutucu ilk 11'de başladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ev sahibi Twente 79'uncu dakikada Alexander Laukart'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Schalke 04'üncü bu gole cevabı geçikmedi. 79'uncu dakikada oyuna dahil olan Berkan Fırat, 82'nci dakikada attığı golle skora den getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi. Schalke 04 Teknik Direktörü David Wanger, mücadelenin ikinci yarısında Berkan Fırat'ın yanı sıra diğer Türk asıllı oyuncular Suat Serdar ve Görkem Can'a da şans verdi.

BERKAN FIRAT: ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN İYİ OLMASI

Karşılaşmaya 79'uncu dakikada dahil olan ve sadece üç dakika sonra Alman ekibine beraberliği getiren golü kaydeden Berkan Fırat, maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. David Wagner'in yakından ilgilendiği ve önem verdiği futbolculardan biri olan genç oyuncu, "Takım olarak iyi futbol oynamaya çalışıyoruz. Önemli olan takımın iyi, başarılı olması. Biz oyuncular, bunun için varız, bu doğrultuda katkı sağlamaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ATTIĞIM GOLE ÇOK SEVİNDİM"

Çok büyük bir kulüpte forma giydiğini belirten Fırat, "Schalke 04 forması giymek acayip bir duygu. Gole çok sevindim, kendime inanamadım, mutlu oldum" dedi..

DAVID WAGNER: HAZIRLIK MAÇLARININ SONUCUNA DEĞİL; OYUNA BAKIYORUZ

Mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Schalke 04 Teknik Direktörü David Wagner, "Hazırlık dönemindeyiz. Bunun için oynanan maçların skorundan çok oynadığımız oyuna bakıyoruz, eksiklerimizi görüyoruz. Genç oyuncularımızın gayreti sevindirici ama takım olarak henüz hazır değiliz, daha iyi olacağız" şeklinde konuştu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Maç önü ısınma görüntüleri

Maç öncesi seremoni ve Schalke 04 yedek kulübesinden detaylar

Maç sonu David Wagner'in açıklamaları

Berkan Fırat'ın açıklamaları